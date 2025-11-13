Зеленський на Запоріжжі провів нараду з військовими

Президент Володимир Зеленський на Запоріжжі провів безпекову нараду з військовим командуванням стосовно оперативної обстановки на Півдні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Під час робочої поїздки в Запорізьку область провів безпекову нараду з військовим командуванням. Головна увага – оперативній обстановці на Півдні, завданням бригад і полків, військовим і кадровим заходам для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля», – розповів Зеленський.

За його словами, під час наради йшлося й про укріплення інженерними заходами Степногірського напрямку та евакуацію цивільних із визначених районів. Обговорювався й протиповітряний захист доріг, логістики, критичної інфраструктури Запоріжжя. Як поінформував Зеленський, була доповідь і про оперативну обстановку в районі Покровського.

На Запоріжжі Президент також зустрівся з воїнами 17-го армійського корпусу і відзначив їх державними нагородами. «Безумовно, схід України – великий виклик. І тут, на Оріхівському напрямку, завжди було гаряче. Дякую всім солдатам, офіцерам, сержантам за те, що захищаєте цей напрямок – Запорізьку область у цілому, місто Запоріжжя, яке дуже важливе», – наголосив Зеленський.