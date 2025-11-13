Купівля трактора обернулася трагедією: на Черкащині вбили рівнянина

Уманський район, Черкащина. На узбіччі дороги стояло припарковане авто, а за кілька метрів у лісосмузі – тіло 64-річного чоловіка з Рівненщини, залите кров’ю. Він приїхав купувати трактор і віз із собою 300 тисяч гривень готівкою, повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції.

Зустрівся з «продавцем» – 21-річним місцевим. Той замість угоди схопив гайковий ключ і забив пенсіонера до смерті. Загорнув труп у ковдру, викинув у кущі, забрав гроші й телефон і втік.

Оперативники карного розшуку Нацполіції вирахували вбивцю в Одеській області й затримали. Йому світить від 10 до 15 років або довічне. Наразі злодій за ґратами.

