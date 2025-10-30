У Харкові підліток вбив, а потім розчленував однолітка

Керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров затвердив обвинувальний акт стосовно 17-річного юнака, якому інкриміновано умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 12 липня 2025 року пізно ввечері у лісосмузі в Індустріальному районі м. Харкова між двома 17-річними хлопцями виник конфлікт. Причиною сварки стали ревнощі обвинуваченого до однолітка через дівчину, а також тривалі особисті образи.

Під час суперечки обвинувачений дістав ніж і завдав опоненту множинні удари по всьому тілу. Потерпілий помер на місці. Після скоєного нападник залишив тіло в лісосмузі та пішов з місця події.

Згодом він повідомив про злочин своїй дівчині. Коли вони разом повернулися до лісосмуги, дівчина побачила тіло загиблого.

У її присутності підліток розчленував тіло за допомогою пилки та сокири: частини запакував у сміттєві пакети й закопав неподалік, а тулуб скинув у колектор. Після цього хлопець спалив одяг, у якому був під час злочину.

Під час слідства дівчина пояснила, що обвинувачений раніше неодноразово скаржився на конфлікти з потерпілим і говорив про наміри «помститися». Вона перебувала у шоковому стані та не могла одразу повідомити про подію.

Лише після спілкування зі слідчими дівчина надала детальні свідчення й допомогла встановити місцезнаходження тіла.

Правоохоронці затримали підлітка в порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Справу розглядатиме Індустріальний районний суд м. Харкова.