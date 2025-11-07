На Харківщині на незаконному виробництві у бетономішалці загинув підліток

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 48-річному чоловіку, який організував незаконне виробництво бетонних підлог у смт Нова Водолага та залучив до робіт 16-річного підлітка. Йому інкримінують порушення правил безпеки на роботах з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

За даними слідства, чоловік самовільно налагодив діяльність у ангарі без ліцензій і відповідних дозволів. Він уклав із неповнолітнім лише усну домовленість, не провів інструктажу з охорони праці та не забезпечив засобами захисту. Медичний огляд і технічний нагляд кваліфікованої особи також не були організовані.

5 листопада під час ремонту бетонозмішувача хлопець заліз до барабана для зварювальних робіт. У цей момент двигун несподівано запустився, і барабан почав обертатися. Підліток отримав тяжкі травми та помер дорогою до лікарні.

Підозрюваного затримали 6 листопада у Ніжині Чернігівської області. Прокуратура клопотатиме про тримання його під вартою.

Досудове розслідування триває.