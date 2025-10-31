Ірландія досі не повернула тіло вбитого у притулку українського підлітка: яка причина

Тіло 17-річного українця Вадима Давиденка, якого вбили у притулку в Ірландії, досі не повернули в Україну. Репатріацію проведуть після завершення слідчих дій і отримання дозволу місцевої влади.

Про це повідомило посольство України в Ірландії.

Родина загиблого Вадима Давиденка цього тижня перебувала в Дубліні. Разом із консулом вони зустрілися з представниками поліції Ірландії, Служби у справах дітей та сім’ї та інших відповідних служб.

Репатріацію тіла українця зможуть провести після того, як місцеві правоохоронці завершать необхідні слідчі дії, а органи влади нададуть відповідний дозвіл.

Нагадаємо, 15 жовтня в центрі розміщення неповнолітніх біженців у Дубліні вбили 17-річного підлітка з України Вадима Давиденка. За попередніми даними, між українцем та підлітком із Сомалі сталася суперечка, під час якої Давиденко й дістав поранення. Сомалійця затримали на місці, але згодом доставили до лікарні – також через поранення. Постраждала й жінка-доглядальниця комплексу, яка намагалась зупинити бійку. Згодом підлітку з Сомалі висунули звинувачення в убивстві Давиденка. 21 жовтня його взяли під варту.