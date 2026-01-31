Стали відомі подробиці вбивства дитини в Польщі: звинувачують 24-річного українця

У польському місті Кемпно оприлюднили результати судово-медичної експертизи у справі про загибель дитини. Правоохоронці також встановили та затримали підозрюваного.

Про це повідомило Польське радіо для України. За словами прокурора Марціна Куб’яка, розтин засвідчив, що причиною смерті дівчинки стало удушення. Попри те, що спочатку на тілі не виявили зовнішніх ушкоджень, медична експертиза підтвердила насильницький характер смерті.

У межах розслідування затримали 24-річного громадянина України. Йому офіційно висунули звинувачення у вбивстві, чоловікові загрожує від 10 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Реклама

Реклама

Тіло дівчинки знайшли у квартирі. Сусіди викликали поліцію, бо з квартири почала витікати вода, а на стукіт ніхто не відповідав. Дівчинка була вдома сама, оскільки мати перебувала на роботі. Її знайшли непритомною у залитому водою передпокої, рятувальники намагалися реанімувати дитину, але врятувати її не вдалося. Правоохоронці продовжують слідчі дії, щоб встановити мотиви злочину та всі обставини того дня.