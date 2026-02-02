Хотів здивувати дівчину: у Києві затримали чоловіка, який запустив салют

У Києві затримали чоловіка, який запустив салют у Святошинському районі. Порушник пояснив, що зробив це, щоб здивувати дівчину, з якою нещодавно познайомився.

За інформацією поліції Києва, інцидент стався минулої суботи. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію із запуском салюту на території Святошинського району. Після прибуття на місце події поліцейські під час перевірки території виявили та вилучили картонну коробку від залишків піротехнічного засобу.

У Святошинському районі Києва затримали чоловіка за запуск салюту / Фото: Нацполіція

Під час першочергових слідчих дій оперативники Святошинського управління поліції спільно з управлінням карного розшуку та аналітиками кримінального аналізу затримали 47-річного місцевого мешканця в порядку статті 298 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловік повідомив правоохоронцям, що запустив салют для того, щоб здивувати дівчину, з якою того вечора катався містом на автомобілі. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Порушнику готують повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.