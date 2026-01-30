У Польщі затримали громадянина України у справі смерті 14-річної дівчини

У Великопольському воєводстві Польщі правоохоронці затримали 24-річного громадянина України у справі смерті 14-річної дівчини. Обставини трагедії з’ясовують поліція та прокуратура, повідомляє Польське Радіо.

Тіло 14-річної дівчини знайшли у четвер, 29 січня, в орендованій квартирі в місті Кемпно. За даними поліції, дівчина лежала на підлозі, а її мати на момент виявлення перебувала на роботі.

Як повідомила речниця поліції Кемпно Аніта Вилєнґа, під час первинного огляду тіла не виявили жодних видимих тілесних ушкоджень. Про інцидент стало відомо після того, як сусіди повідомили власницю квартири через витік води, що протікав на нижній поверх. Квартира була зачинена на ключ.

Поліція підтвердила, що у зв’язку з цією справою затримано 24-річного громадянина України. Інших деталей правоохоронці наразі не розголошують.

Тіло дівчини, яка також була громадянкою України, направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Поліція спільно з прокуратурою продовжує збір матеріалів і з’ясовує всі обставини події.