На Закарпатті судитимуть ексдиректорку дитячого інтернату за приховування сексуального насильства

Колишню керівницю дитячого будинку-інтернату на Закарпатті притягнуто до кримінальної відповідальності за те, що вона приховувала факти сексуального насильства щодо неповнолітніх вихованців закладу.

Деталі справи

За даними слідства, обвинувачена була обізнана про те, що 17-річний вихованець інтернату систематично вчиняв сексуальне насильство щодо трьох малолітніх хлопчиків віком 9 та 14 років. Попри це, директорка не вжила жодних заходів для припинення злочинів.

Більше того, посадовиця сприяла залученню неповнолітнього кривдника до організації дитячих розваг і заходів для молодших вихованців. Саме під час репетицій юнак здійснював сексуальне насильство над дітьми.

Як виявили злочин

Про факти насильства повідомили вихователі закладу, яким довірилися діти, після того як директорка проігнорувала отриману раніше інформацію. Потерпілі були опитані за спеціальною методикою «Зелена кімната» та підтвердили, що насильство тривало протягом тривалого часу.

Правова кваліфікація

Колишній директорці інкримінують невиконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх унаслідок недбалого та несумлінного ставлення до них, що спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілих (частина 1 статті 137 Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт щодо безпосереднього кривдника вже направлено до суду.

Загальнодержавна перевірка

Ця справа стала результатом масштабних координаційних та перевірочних заходів, які органи прокуратури провели спільно з уповноваженими службами по всій Україні для виявлення фактів насильства, жорстокого поводження та службової бездіяльності щодо неповнолітніх.

За результатами перевірок зареєстровано 214 кримінальних проваджень, із яких 118 стосуються посадових осіб. У низці випадків бездіяльність відповідальних осіб призвела до тяжких наслідків.