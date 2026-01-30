Голова Нацполіції: підозрюваний холоднокровно добивав поранених правоохоронців

Голова Національної поліції Іван Вигівський уперше прокоментував стрілянину в Черкаській області, внаслідок якої загинули четверо правоохоронців. За його словами, підозрюваний діяв умисно та з особливою жорстокістю.

Про це Іван Вигівський заявив в ексклюзивному коментарі Цензор.НЕТ.

За його словами, слідчі та оперативники за силової підтримки спецпідрозділу поліції прибули в одне із сіл Черкаської області для проведення обшуків у чоловіка, якого підозрювали у вчиненні тяжкого злочину.

Реклама

Реклама

Поліцейські повідомили йому про початок слідчих дій і були готові до будь-якого розвитку подій, зокрема до вогневого контакту. З підозрюваним спілкувалися спокійно, з урахуванням його статусу ветерана війни. Втім, чоловік забарикадувався у будинку та відмовився виходити на контакт.

За словами Вигівського, правоохоронці запросили до спілкування побратимів підозрюваного. Саме в цей час він непомітно залишив територію домоволодіння та облаштував засідку біля дороги в лісистій місцевості.

Побратими не знайшли його в будинку та висловили бажання, щоб понятими під час обшуку були представники громади. На їх пошук вирушили поліцейські офіцери громади. Саме вони стали першими жертвами нападу: підозрюваний розстріляв їхній автомобіль впритул, одного поліцейського вбив, іншого поранив.

Голова Нацполіції зазначив, що після цього стрілець підійшов до пораненого правоохоронця та намагався його застрелити. Коли поліцейський сказав, що він місцевий офіцер громади і підозрюваний його впізнав, той дозволив йому вижити та повернувся в засідку.

Стрілянина в поліцейських офіцерів громади сталася приблизно за 500 метрів від будинку підозрюваного. Коли спецпризначенці, реагуючи на постріли, прибули на місце, чоловік відкрив по них вогонь із засідки. За словами Вигівського, навіть коли поранені спецпризначенці ще були живі, він підходив до них і добивав пострілами. У підсумку стрільця було ліквідовано.

Вигівський також прокоментував публічні дискусії навколо цієї події, зазначивши, що в інформаційному просторі дехто намагається героїзувати підозрюваного. Він наголосив, що бойовий досвід чи статус ветерана не можуть бути виправданням умисних і жорстоких убивств.

Як повідомлялося, 27 січня в Черкаській області чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, під час затримання відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Унаслідок стрілянини загинули четверо поліцейських, нападника було знешкоджено. За даними Нацполіції, стріляв колишній військовий.