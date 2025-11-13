Україна отримала від ЄС 5,9 млрд євро

Україна отримала черговий фінансовий пакет від Європейського Союзу на загальну суму 5,9 млрд євро. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема, 4,1 млрд євро надійшли у межах механізму ERA Loans. Це фінальний транш програми обсягом 18 млрд євро, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів. Свириденко зазначила, що ці кошти є прикладом того, як Росія починає платити за завдані Україні збитки, а також сигналом солідарності ЄС.

Ще 1,8 млрд євро Україна отримала в межах програми Ukraine Facility. За словами прем’єрки, це свідчить про довіру до реформ та поступ країни на шляху європейської інтеграції.

Реклама

Реклама

Свириденко подякувала президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, а також єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Марті Кос за підтримку України.

Уряд підкреслює, що ці кошти допоможуть зберегти макрофінансову стабільність у період війни та дозволять більше внутрішніх ресурсів спрямувати на оборону.