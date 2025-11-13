Українською зброєю уражено низку важливих об’єктів окупантів

В рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території рф та тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у повідомленні Генштаба ЗСУ.

Так, зокрема, на ТОТ українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів “Морской нефтяной терминал”, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі “Кіровське”, радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії.

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.

Також уражалися об’єкти на території російської федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки “Фламінго”, “Барс”, “Лютий”.