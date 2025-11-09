В Ульяновській області оголосили страйк будівельники ядерного реактора

У Димитровграді оголосили страйк будівельники реактора на швидких нейтронах МБІР. Уже два місяці їм не виплачують заробітну плату. У середу близько 300 працівників вийшли на акцію протесту, повідомляє «Коммерсантъ».

Працівники «Оргенергобуду», які зібралися на протест, записали відеозвернення до Олександра Бастрикіна, у якому розповіли про критичну ситуацію з виплатою зарплати в їхньому відокремленому підрозділі. За їхніми словами, зарплату будівельникам не виплачують із вересня 2025 року, добові витрати — із травня-червня, відпускні — з серпня. Жодної компенсації за затримку немає. Звільнені співробітники також не отримали розрахункові виплати, затримка за якими перевищує два місяці. У зверненні працівники зазначили, що затримки зарплат тривають давно — ще з червня. Харчування скасували, транспорт для доставки робітників також, вахтовиків виселили, звернення до прокуратури не дали результатів — «залишилася тільки надія» на голову Слідчого комітету.

Страйкуючі будівельники працюють у відокремленому підрозділі компанії «Оргенергобуд». Колишній радянський інститут брав участь у будівництві понад тисячі електростанцій, зокрема атомних реакторів.

Реклама

Реклама

Дослідницький реактор МБІР призначений для проведення наукових експериментів, дослідження та випробування матеріалів для перспективних атомних реакторів, макетів елементів реакторних зон, а також теплових реакторів малої та середньої потужності. Його будівництво розпочалося 10 років тому, запуск заплановано на 2028 рік.

«Оргенергобуд» є генеральним підрядником проєкту з кінця 2020 року і має завершити свою частину робіт у 2027 році. Компанія виграла тендер вартістю 33,396 млрд рублів — це приблизно $413 млн за поточним курсом.