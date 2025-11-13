ССОшна кухня: Педан, Кацурін, Гаваї та фіш-енд-чіпс!

Соціальна реклама
Гумор, тепло і трохи диму від польової сковороди – саме те, що треба, щоб відчути, як живуть і мислять спецпризначенці.
У другій серії «ССОшної кухні» за польовим столом – Олександр Педан, ведучий з добрим запасом гумору, і Роман «Гаваї» – наймолодший начальник медслужби Сил спеціальних операцій, амбасадор 6-го полку ССО «Рейнджер» та бойовий хірург, який знає, як тримати скальпель і сковорідку з однаковою впевненістю.
Вони говорять про службу, медицину на передовій, людяність і гумор, який рятує не гірше за аптечку. А між тим – за рецептом знаного ресторатора Михайла Кацуріна готують рибку, перетворюючи просту вечерю на спецоперацію зі смаку.
Вмикай другу серію подкаст-шоу – буде смачно, щиро і по-ССОшному!
Хочеш стати частиною елітних підрозділів ЗСУ – звертайся до «ССО Рекрутинг»!
сайт
facebook
instagram
telegram канал
Телефон: 0800357174
Адреси офісів ССО Рекрутинг:
Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 1.
Хмельницький, вул. Соборна, 16. ЦНАП.
Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 53/35