Кудрицький заявив, що Галущенко намагався призначити в Укренерго “своїх людей”

Ексголова “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що колишній міністр енергетики Герман Галущенко намагався впливати на кадрові рішення в компанії та просував “своїх людей”.

Про це Володимир Кудрицький розповів в інтерв’ю BBC.

Нині Кудрицький є підозрюваним у справі про незаконне заволодіння коштами “Укренерго”, проте він вважає ці звинувачення наслідком тиску з боку Галущенка та Офісу президента. За його словами, коли Галущенко очолював Міністерство енергетики, він нібито просував кандидатів із “сумнівними професійними та людськими цінностями” на ключові посади — зокрема, в департамент безпеки та на позицію директора із закупівель.

“На посаду керівника з безпеки, а також в управління компанією пропонували колишнього співробітника СБУ, який, за моєю інформацією, колись працював з Леонідом Деркачем в одному з регіональних відділень СБУ (Леонід Деркач очолював СБУ в 1998-2001 роках; його син – колишній нардеп Андрій Деркач, а нині сенатор РФ, за даними СБУ, керував мережею російських агентів в Україні). Мені пропонували призначити на високі посади експрацівників “Укренерго”, які були звільнені чи за підозрою в корупції, чи через профнепридатність. Я всі ці пропозиції відкидав”, – розповів Кудрицький.

Ексголова “Укренерго” заявив, що не бачу ніякого зв’язку з потребою координації зусиль задля стійкості енергосистеми, з одного боку, та призначенням на “хлібну посаду” якогось ексспівробітника СБУ, з іншого.