        Суспільство

        Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину: троє постраждалих

        Галина Шподарева
        13 Листопада 2025 18:51
        читать на русском →
        Пошкоджений обстрілами будинок на Дніпропетровщині 13 листопада / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Пошкоджений обстрілами будинок на Дніпропетровщині 13 листопада / Фото: Дніпропетровська ОВА

        13 листопада військові РФ завдали удару по Покровській громаді Синельниківського району. Російський FPV-дрон влучив автівку, внаслідок чого постраждали троє мирних мешканців. Чоловік та жінка отримали осколкові поранення, ще один чоловік зазнав контузії.

        Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

        Як розповів в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко, внаслідок масованої атаки БпЛА у Синельниківському районі виникли пожежі. Пошкоджено інфраструктуру, підприємство. Зруйновано два приватні будинки, ще 13 – пошкоджено. Знищені та побиті господарські споруди, авто.

        Реклама
        Реклама

        “FPV-дроном противник влучив по Покровській громаді. Постраждали троє людей – жінка і двоє чоловіків. Потрощена машина”, – йдеться в повідомленні.

        На Нікопольщині російська армія атакувала райцентр, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську, Покровську громади. Застосовувала безпілотники та артилерію.

        В одному приватному будинку розпочалася пожежа, два – пошкоджено. Влучили й по фермерському господарству, внаслідок чого загинули свійські тварини.

        Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 13 листопада / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини