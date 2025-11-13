Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину: троє постраждалих

13 листопада військові РФ завдали удару по Покровській громаді Синельниківського району. Російський FPV-дрон влучив автівку, внаслідок чого постраждали троє мирних мешканців. Чоловік та жінка отримали осколкові поранення, ще один чоловік зазнав контузії.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Як розповів в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко, внаслідок масованої атаки БпЛА у Синельниківському районі виникли пожежі. Пошкоджено інфраструктуру, підприємство. Зруйновано два приватні будинки, ще 13 – пошкоджено. Знищені та побиті господарські споруди, авто.

“FPV-дроном противник влучив по Покровській громаді. Постраждали троє людей – жінка і двоє чоловіків. Потрощена машина”, – йдеться в повідомленні.

На Нікопольщині російська армія атакувала райцентр, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську, Покровську громади. Застосовувала безпілотники та артилерію.

В одному приватному будинку розпочалася пожежа, два – пошкоджено. Влучили й по фермерському господарству, внаслідок чого загинули свійські тварини.