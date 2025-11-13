В Україні проведуть аудит усіх державних компаній, зокрема енергетичних, — Свириденко

Уряд оголосив про масштабний аудит усіх державних компаній, зокрема енергетичних, на тлі розслідування НАБУ. Розпочато перезапуск “Енергоатому”, готуються комплексні рішення для всієї галузі.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

“Під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима”, – сказала Свириденко.

За словами прем’єр-міністерки, уряд уже ухвалив низку рішень – подав подання про звільнення двох міністрів, запустив санкції щодо фігурантів матеріалів НАБУ та розпочав перезапуск “Енергоатому” з відстороненням керівництва і стартом аудиту компанії.

Свириденко повідомила, що готується комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Наглядові ради отримали доручення провести перевірку стану роботи, особливо у сфері закупівель.

Також сьогодні уряд виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 громадах дев’яти прифронтових областей. Кошти спрямують на укриття, захист обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального.