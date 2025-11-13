На Закарпатті на будівництві спорткомплексу вкрали мільйони

Правоохоронці викрили на Закарпатті схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво спортивного комплексу та ремонт укриття. За даними слідства, учасники організованої групи заволоділи понад 6,2 млн грн, вносячи у документи роботи, яких фактично не виконували.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними досудового розслідування, спільники діяли за схемою, яку організував керівник товариства-підрядника. Він чітко розподілив ролі учасників злочинної групи та координував їх діяльність. Зібрані під час слідства документи свідчать, що схема почала готуватися ще до проведення тендеру.

“Намагаючись привласнити бюджетні кошти, значну частину товарів і техніки для будівництва організатор “забезпечував” тільки “на папері”. Окрім цього, за такою ж схемою виводили кошти і залучені ним спільники – місцеві приватні підприємці”, – розповіли в прокуратурі.

Керівник одного із відділів Полянської сільської ради прийняв і затвердив ці роботи, яких по факту виконано не було. Для прикладу, дах на спорткомплексі, який насправді зведено після липня 2025 року, вже був у актах виконаних робіт за 2022 рік. В результаті, підозрювані заволоділи понад 5,5 млн грн з місцевого бюджету, виділеними на будівництво цього об’єкту.

Ще майже півмільйона гривень по такій же схемі вони привласнили на капітальному ремонті укриття для школярів. Загальна сума збитків, яку наразі підтверджено експертами складає більше 6,2 млн грн.

У залежності від скоєного директору підприємства-підрядника, двом залученим ним приватним підприємцям та керівнику структурного підрозділу Полянської сільської ради додатково інкриміновано заволодіння бюджетними коштами вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, службове підроблення, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинене у складі організованої злочинної групи (ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, у липні прокуратура скерувала до Свалявського районного суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу Полянської сільської ради, який не забезпечив дієвий контроль та нагляд за ходом виконання робіт на об’єкті. У межах слідства Мукачівська окружна прокуратура заявила цивільний позов до обвинуваченого про відшкодування понад 5,5 млн грн шкоди. Посадовця відсторонено від посади, а на його майно накладено арешт.