На Донеччині жінка 18 років зберігала тіло померлої доньки та змушувала іншу дитину спати поряд із трупом

Жительці міста Костянтинівка Донецької області повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дітьми та нарузі над тілом померлої людини. За даними слідства, жінка протягом 18 років зберігала у квартирі муміфіковане тіло своєї доньки, смерть якої приховала від усіх.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, жінка протягом багатьох років не дбала про своїх двох доньок – не забезпечувала їх їжею, лікуванням і належними умовами проживання.

“Діти жили у занедбаній квартирі без світла, тепла та необхідної гігієни. Молодшу дівчинку мати змушувала жебракувати та збирати їжу на кладовищі, а у разі відмови лякала та погрожувала покаранням”, – розповіли в прокуратурі.

У грудні 2006 року 22-річна донька підозрюваної померла. Про її смерть жінка лікарям чи поліції не повідомила, а її сестру запевнила в тому, що та спить і скоро прокинеться. Також примушувала ночувати в ліжку поруч із тілом сестри упродовж декількох днів, забороняючи розповідати про це будь-кому. Крім того, мати обмивала та переодягала померлу.

Коли молодшій дитині виповнилося 19 років, вона залишила домівку та переїхала до іншого міста, де намагалася розпочати нове життя й поступово відійти від пережитого.

Лише у 2025 році дівчина звернулася до адвокатів і розповіла про своє минуле. Тоді ж інформацію про можливий злочин отримала і поліція. Під час огляду квартири правоохоронці виявили муміфіковані рештки старшої сестри, які пролежали близько 18 років.

58-річній жительці Костянтинівки повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та у нарузі над тілом померлої людини (ст. 166, ч. 1 ст. 297 КК України). У межах кримінального провадження підозрювану буде направлено на експертизу для встановлення її психічного стану.