У Сумах ліквідували масштабну пожежу на підприємстві після атаки РФ

Сьогодні, 13 листопада, росіяни завдали удару по промисловому підприємству у Сумах. На місці виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили в ДСНС України.

“Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені призупиняти роботи та слідувати в укриття. Всі осередки горіння ліквідовано”, – розповіли в ДСНС.

За медичною допомогою звернулася одна людина.

Рятувальники на пожежі у Сумах / Фото: ДСНС

Як розповів керівник апарату Сумської обласної військової адміністрації Ігор Кальченко, російський БпЛА атакував територію одного з підприємств у промисловому районі Сум. Загорілися матеріали на виробничій ділянці.

Через атаку в місті спостерігалося задимлення. За даними Сумського обласного центра контролю та профілактики хвороб МОЗ України, після удару зафіксовано перевищення діоксиду азоту у 1,6 раза.

“Для здоров’я людей це значної шкоди не становить, бо дим вже розвіявся”, – йдеться в повідомленні.