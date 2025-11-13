        Суспільство

        У Сумах ліквідували масштабну пожежу на підприємстві після атаки РФ

        Галина Шподарева
        13 Листопада 2025 20:29
        читать на русском →
        Ліквідація пожежі у Сумах / Фото: ДСНС
        Ліквідація пожежі у Сумах / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 13 листопада, росіяни завдали удару по промисловому підприємству у Сумах. На місці виникла масштабна пожежа.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        “Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені призупиняти роботи та слідувати в укриття. Всі осередки горіння ліквідовано”, – розповіли в ДСНС.

        Реклама
        Реклама

        За медичною допомогою звернулася одна людина.

        Рятувальники на пожежі у Сумах / Фото: ДСНС

        Як розповів керівник апарату Сумської обласної військової адміністрації Ігор Кальченко, російський БпЛА атакував територію одного з підприємств у промисловому районі Сум. Загорілися матеріали на виробничій ділянці.

        Через атаку в місті спостерігалося задимлення. За даними Сумського обласного центра контролю та профілактики хвороб МОЗ України, після удару зафіксовано перевищення діоксиду азоту у 1,6 раза.

        “Для здоров’я людей це значної шкоди не становить, бо дим вже розвіявся”, – йдеться в повідомленні.

        Дим від пожежі на підприємстві у Сумах / Фото: Сумська МВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини