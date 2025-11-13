Кабмін розпорядився перевірити енергетичні та оборонні підприємства: хто у списку

Уряд оголосив про початок комплексної перевірки діяльності найбільших державних підприємств у ключових сферах. Особливу увагу зосередять на прозорості закупівель та фінансовому контролі.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Наглядові ради “Нафтогазу”, “Укроборонпрому”, “Укрзалізниці”, “Укргідроенерго” та державних банків мають проаналізувати роботу виконавчих органів у межах своїх повноважень.

“У разі виявлення порушень — вжити додаткових заходів для посилення контролю та проінформувати Уряд. А також забезпечити належне та невідкладне реагування на повідомлення від правоохоронних органів щодо правопорушень стосовно посадових осіб цих акціонерних товариств”, — йдеться в повідомленні.

Паралельно Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору. Перевірка охопить ефективність використання бюджетних коштів і достовірність фінансової звітності.