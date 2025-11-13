“Зимова тисяча”: коли та як подати заявку на отримання соцдопомоги

З 15 листопада українці зможуть оформити заявку на отримання тисячі гривень у межах програми “Зимова підтримка”. Подати її можна до 24 грудня через застосунок «Дія» або у відділенні «Укрпошти».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Приймання заявок триватиме до 24 грудня. Оформити допомогу можна й на себе, й на дитину. Скористатися “Зимовою тисячею” можна до 30 червня 2026 року. Оформити заявку можна у застосунку “Дія” або у відділенні “Укрпошти”.

У разі подання заявки онлайн, після її опрацювання гроші надійдуть на картку “Національний кешбек”. Гроші можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

При оформленні заявки у відділенні “Укрпошти” виплата прийде на спеціальний рахунок. Гроші можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях пошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

За словами Свириденко, мета “Зимової підтримки” — охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі й закрити базові потреби.