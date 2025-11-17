Засновник Kraken розкритикував “Зимову тисячу” та безкоштовні поїздки Укрзалізниці

Урядову програму допомоги “Зимова підтримка” та безплатні 3000 км поїздок на Укрзалізниці прокоментував засновник спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев, висловивши сумніви щодо їх доцільності. Військовий наголосив, що кошти слід спрямовувати тим, хто справді потребує підтримки, а подібні програми виглядають нелогічними під час війни.

Про це Костянтин Немічев написав у Telegram.

За словами військового, державна допомога має бути адресною й орієнтованою на пенсіонерів, людей з інвалідністю та малозабезпечених. Немічев зазначив, що у такому разі розмір виплат міг би бути значно більшим — наприклад, 6000 гривень, тоді як нинішня модель передбачає отримання коштів і тими, хто не має потреби у фінансовій підтримці.

Він також прокоментував ініціативу “Укрзалізниці” надати 3000 кілометрів безплатних поїздок, назвавши ситуацію неоднозначною.

“Підприємство зараз у складному стані (нещодавно УЗ отримала 8 мільярдів гривень бюджетної допомоги, щоб уникнути фактичного банкрутства). У наглядовій раді пояснюють, що ініціатива покликана збільшити попит на перевезення та заповнити напівпорожні вагони. Але треба розуміти, що навіть перевезення “безкоштовних” пасажирів також потребує коштів і ресурсів”, — йдеться в повідомленні.

Військовий додав, що подібні кроки виглядають суперечливо в умовах війни, “коли в бюджеті — діра, а на оборону не вистачає грошей”.