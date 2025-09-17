Уряд пропонує єдину систему базової соцдопомоги замість окремих державних виплат

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження єдиної базової соціальної допомоги замість окремих видів державних виплат. Вона має надаватися найуразливішим категоріям населення з 1 січня 2026 року, а її розмір залежатиме від доходів сім’ї.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

“Схвалено проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги”. Законопроєктом пропонується з 1 січня 2026 року державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям трансформувати в базову соціальну допомогу та обʼєднати окремі види державної допомоги”, – написав Мельничук.

Єдина базова соціальна допомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

Розмір виплати пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сімʼї та середньомісячним сукупним доходом сімʼї.

“Розмір базової величини для сімʼї пропонується визначати на рівні 100 відсотків такої базової величини для першого члена сімʼї (уповноваженого представника сімʼї) та 70 відсотків такої базової величини – для кожного наступного члена сімʼї, відповідно до яких розраховується допомога. Для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини пропонується визначати на рівні 100 відсотків такої базової величини”, – пояснив представник Кабінету міністрів у ВРУ.