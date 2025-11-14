Зеленський підписав закон про підвищення допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення соціальних виплат для сімей з дітьми. Нові суми допомоги почнуть діяти з 1 січня 2026 року та включають збільшення одноразової виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень.

Про це йдеться у картці законопроєкту № 13532 на сайті Верховної Ради.

Підвищені виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року:

50 000 грн – допомога при народженні дитини, яка виплачується одноразово на першу та кожну наступну дитину;

7 000 грн — щомісяця допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які мають страхового стажу та не застраховані;

7 000 грн — щомісячна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 1 року;

8 000 грн — щомісячна допомога за програмою “єЯсла” для догляду за дитиною віком від 2 до 3 років;

8 000 грн — щомісячна допомога за програмою “єСадок” для догляду за дитиною віком від 4 до 6 років;

5 000 грн — одноразова допомога для учнів перших класів на придбання шкільного приладдя за програмою “Пакунок школяра”.

Йдеться також про програму “Пакунок малюка”, яка передбачає натуральну або грошову допомогу. Надається отримувачу в натуральній формі або у виді грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за вибором одного з батьків. Комплектування такої допомоги здійснюється згідно з переліком дитячих товарів передусім вітчизняного виробництва, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення.