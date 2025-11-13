Мерц: Українці мають залишатися у своїй країні, а не їхати до Німеччини

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що українці, особливо молоді чоловіки, повинні залишатися у своїй країні. Він також закликав президента Володимира Зеленського активніше просувати боротьбу з корупцією та реформами, зокрема у сфері верховенства права.

Про це пише Welt.

Мерц виступив за те, щоб особливо молоді чоловіки з України, замість виїзду до Німеччини, “несли службу у своїй країні”. Він попросив президента Зеленського “подбати про це” та додав, що вони потрібні в Україні.

Реклама

Реклама

Канцлер також підтвердив плани уряду, згідно з якими біженці з України в майбутньому більше не матимуть права на базову допомогу Bürgergeld. Вони отримуватимуть нижчі виплати відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку.

Також Мерц у телефонній розмові закликав президента України Володимира Зеленського “енергійно просувати вперед боротьбу з корупцією та подальші реформи, особливо у сфері верховенства права”.