        Мерц: Українці мають залишатися у своїй країні, а не їхати до Німеччини

        Галина Шподарева
        13 Листопада 2025 22:01
        Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц / Фото архівне: dpa
        Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц / Фото архівне: dpa

        Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що українці, особливо молоді чоловіки, повинні залишатися у своїй країні. Він також закликав президента Володимира Зеленського активніше просувати боротьбу з корупцією та реформами, зокрема у сфері верховенства права.

        Про це пише Welt.

        Мерц виступив за те, щоб особливо молоді чоловіки з України, замість виїзду до Німеччини, “несли службу у своїй країні”. Він попросив президента Зеленського “подбати про це” та додав, що вони потрібні в Україні.

        Канцлер також підтвердив плани уряду, згідно з якими біженці з України в майбутньому більше не матимуть права на базову допомогу Bürgergeld. Вони отримуватимуть нижчі виплати відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку.

        Також Мерц у телефонній розмові закликав президента України Володимира Зеленського “енергійно просувати вперед боротьбу з корупцією та подальші реформи, особливо у сфері верховенства права”.


