        Суспільство

        У Києві зросла кількість жертв нічної атаки: загинули троє людей

        Сергій Бордовський
        14 Листопада 2025 08:07
        читать на русском →
        Унаслідок нічного удару по Києву загинули троє, серед постраждалих — діти / Фото: ДСНС
        Унаслідок нічного удару по Києву загинули троє, серед постраждалих — діти / Фото: ДСНС

        У Києві підтверджено збільшення кількості загиблих унаслідок нічної атаки. За попередніми даними, загинули троє людей, ще 26 отримали поранення.

        Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, у столиці попередньо загинули троє людей, але інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки не можуть дістати тіла.

        Поранення отримали 26 мешканців міста, серед них двоє дітей віком 7 і 10 років. Медики госпіталізували дев’ятьох постраждалих, зокрема вагітну жінку. Іншим допомогу надали на місці або амбулаторно.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини