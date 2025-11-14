У Києві зросла кількість жертв нічної атаки: загинули троє людей

У Києві підтверджено збільшення кількості загиблих унаслідок нічної атаки. За попередніми даними, загинули троє людей, ще 26 отримали поранення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, у столиці попередньо загинули троє людей, але інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки не можуть дістати тіла.

Поранення отримали 26 мешканців міста, серед них двоє дітей віком 7 і 10 років. Медики госпіталізували дев’ятьох постраждалих, зокрема вагітну жінку. Іншим допомогу надали на місці або амбулаторно.

Реклама