Генштаб: за добу ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів

За добу українські військові ліквідували 1 040 російських військовослужбовців. Загальні втрати особового складу армії рф від 24 лютого 2022 року до 14 листопада 2025 року становлять орієнтовно 1 156 400 осіб.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму зведенні.

У зведенні зазначається, що Сили оборони також знищили 442 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 95 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 35 артилерійських систем і 2 бойові броньовані машини.

Сумарні підтверджені втрати росії з початку вторгнення становлять: танків – 11 344, бойових броньованих машин – 23 569, артилерійських систем – 34 423, РСЗВ – 1 540, засобів ППО – 1 242, літаків – 428, гелікоптерів – 347, крилатих ракет – 3 926, кораблів і катерів – 28, підводних човнів – 1, спеціальної техніки – 3 996. Дані уточнюються.