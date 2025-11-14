Масована атака на Київ: десятки пожеж, зруйновані будинки, є загиблий та поранені

У ніч на 14 листопада росія здійснила масовану комбіновану атаку по Києву. Зафіксовані численні влучання уламків у житлові будинки в різних районах, є загиблий та щонайменше 24 поранені.

Київ зазнав масованої атаки рф у ніч на 14 листопада 2025 року / Фото: ДСНС

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про масовану атаку на столицю в ніч проти 14 листопада: у місті працювала ППО, влучання уламків спричинили численні пожежі та руйнування в житлових будинках у різних районах. Зафіксовані постраждалі, медики постійно отримували нові виклики.

У Дніпровському районі уламки влучили в п’ятиповерховий житловий будинок, сталося руйнування одного з нижніх поверхів та займання двох квартир, 9 людей евакуйовано. Також пошкоджено три багатоквартирні будинки, приватну садибу й зафіксовано пожежу на відкритій території. У Подільському районі займання сталися у кількох багатоповерхівках та нежитловій будівлі. У Дарницькому районі уламки впали у дворах житлових будинків і на територію навчального закладу, сталося загорання авто.

У Шевченківському районі зафіксовані займання на відкритій території та руйнування в адмінбудівлі. У Голосіївському – займання в медзакладі та пошкодження нежитлової будівлі. У Деснянському районі – загорання в кількох житлових багатоповерхівках. У Солом’янському районі горів дах п’ятиповерхівки. У Святошинському районі – займання в житловому та приватному будинках. Станом на ранок глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив про 24 постраждалих і одну загиблу людину.

За даними ДСНС, у Подільському районі влучання припало на 15-й поверх багатоповерхівки, врятовано 13 людей. У Дніпровському ліквідовано пожежі у двох квартирах п’ятиповерхівки, врятовано 17 людей; на іншій адресі частково зруйновано 19-й і 21-й поверхи. Також горіли дерев’яні будівлі спортивної бази. У Дарницькому районі сталося займання на території школи. У Деснянському районі локалізовано пожежу на 7-му поверсі, врятовано 9 осіб і евакуйовано 50; на іншій адресі загинула одна людина, врятовано 14, одну деблоковано з-під завалів.

У Солом’янському районі горіли дах і п’ятий поверх житлового будинку, врятовано 20 людей. У Святошинському – влучання в житловий будинок на 7-му поверсі та займання у 22-поверхівці на рівні 19-го. В Оболонському районі горіли квартири з 7 по 9 поверхи у 9-поверхівці, одну людину врятовано. У Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні, окремо ліквідовано загоряння в будівлі. У Шевченківському – займання на відкритій території та в адмінбудівлі.

У місті можливі перебої електро- і водопостачання. Атака на столицю тривала протягом ночі, екстрені служби працювали на всіх локаціях.