Україна поступилась Франції 0:4 у відборі на ЧС-2026

Національна збірна України поступилася Франції у виїзному матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь господарів поля.

Про це повідомляє УАФ.

Франція розгромила Україну у відборі на чемпіонат світу-2026 / Фото: Дан Балашов/УАФ

У п’ятому матчі відбірного турніру, який відбувся 13 листопада на паризькому «Парк де Пренс», підопічні Сергія Реброва не змогли стримати тиск французів і пропустили чотири м’ячі.

Порівняно з поєдинком проти Азербайджану місячної давнини, тренерський штаб зробив шість змін, обравши схему з п’ятьма захисниками. Перший тайм пройшов за територіальної переваги господарів: французи більше контролювали м’яч і створювали моменти, однак українці компактно оборонялися. Найнебезпечніший епізод стався наприкінці тайму — після удару Барколі м’яч зрикошетив у стійку.

Україна за першу половину гри не завдала жодного удару, тоді як Франція — десять. Уже на початку другого тайму Михавко фолом у штрафному майданчику подарував господарям пенальті, який впевнено реалізував Кіліан Мбаппе. Після цього Франція продовжила домінувати: Трубін кілька разів рятував команду, та на 76-й хвилині Олісе подвоїв перевагу точним ударом. Згодом дубль оформим Мбаппе, а на 88-й хвилині Екітіке довів рахунок до 4:0.

Після п’яти турів Україна має сім очок і посідає третє місце у групі. Наступний матч команда Сергія Реброва зіграє 16 листопада у Варшаві проти Ісландії. Для виходу в плей-оф українців влаштує лише перемога.

Фінальний турнір чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці, куди кваліфікуються 16 європейських команд. Суперниками України в групі D є Франція, Азербайджан та Ісландія. Українці вже поступилися французам у першому матчі, зіграли внічию з Азербайджаном, перемогли Ісландію та вдруге здолали Азербайджан. Завершальний матч відбору команда Реброва проведе 16 листопада вдома проти Ісландії.