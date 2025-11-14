        Політика

        Глава Пентагону оголосив про старт операції “Південний спис” для боротьби з нарко-тероризмом

        Сергій Бордовський
        14 Листопада 2025 08:19
        Піт Хегсет / Фото: Аарон Шварц/CNP/Bloomberg
        Піт Хегсет / Фото: Аарон Шварц/CNP/Bloomberg

        Міністр війни США повідомив про запуск операції “Південний спис”, спрямованої на боротьбу з нарко-терористичними угрупованнями у Західній півкулі. За його словами, місія реалізується за прямим наказом президента Дональда Трампа.

        Про це заявив глава Пентагону у своєму дописі на платформі X. Він повідомив, що Міністерство війни США розпочинає операцію, яку проводитимуть Об’єднана оперативна група Southern Spear та командування SOUTHCOM.

        Мета місії — захист території США, нейтралізація нарко-терористичних угруповань у Західній півкулі та протидія наркотрафіку, який, за словами міністра, «вбиває наших людей». Він наголосив, що Західна півкуля є «сусідством Америки», і США захищатимуть її.

