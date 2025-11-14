        Суспільство

        ГУР: росія хоче завезти 12 тисяч робітників з КНДР для збирання “шахедів”

        Сергій Бордовський
        14 Листопада 2025 10:47
        Завод з виробництва "Шахедів" в Алабузі / Фото з відкритих джерел
        Завод з виробництва "Шахедів" в Алабузі / Фото з відкритих джерел

        Росія планує “імпортувати” близько 12 тисяч північнокорейських працівників для роботи на підприємствах особливої економічної зони “Алабуга” в Татарстані, де виготовляють далекобійні дрони типу Shahed/ґєрань. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО.

        За інформацією розвідки, наприкінці жовтня у міністерстві закордонних справ рф пройшла зустріч представників місцевої влади з делегацією північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір робочої сили.

        Північнокорейським працівникам пропонують оплату близько 2,5 долара США за годину та щонайменше 12-годинні робочі зміни.

        У ГУР зазначають, що такі плани свідчать про подальше поглиблення співпраці між росією та КНДР для продовження агресивної війни проти України.


