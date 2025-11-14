Удар по ринку у Чорноморську: двоє людей загинули, серед десятьох травмованих — дитина

Вдень, 14 листопада, збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками місто Чорноморськ Одеської області. Окупанти завдали удару по місцевому ринку, загинули двоє людей, ще десятеро постраждали.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки на місці загинули 70-річна та 53-річна жінки. Ще десять людей зазнали поранень, серед них півторарічна дитина. Дані щодо інших можливих постраждалих наразі уточнюються.

На місці спалахнула пожежа. Знищено дві автівки, ще 13 пошкоджено. Також пошкоджено будівлі, розташовані поруч.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).