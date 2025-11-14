        Суспільство

        РФ вдарила по Харківщині реактивними КАБами: пошкоджено підприємство, склади, є постраждалий

        Галина Шподарева
        14 Листопада 2025 16:50
        читать на русском →
        Наслідки удару КАБ по Лозовій / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Наслідки удару КАБ по Лозовій / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Сьогодні, 14 листопада, близько 10:40, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по місту Лозова Харківської області.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        Внаслідок авіаудару по Лозовій постраждав 59-річний чоловік. Пошкоджено будівлі підприємства з виготовлення пам’ятників, складські приміщення фермерського господарства, житлові будинки.

        Реклама
        Реклама

        За попередніми даними, російські військові застосували для удару УМПБ-5Р реактивного типу, які подолали відстань близько 145 км. Авіаційні боєприпаси було випущено з тимчасово окупованої території України.

        За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

        Місце удару КАБ у Лозовій / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини