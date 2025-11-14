РФ вдарила по Харківщині реактивними КАБами: пошкоджено підприємство, склади, є постраждалий

Сьогодні, 14 листопада, близько 10:40, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по місту Лозова Харківської області.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Внаслідок авіаудару по Лозовій постраждав 59-річний чоловік. Пошкоджено будівлі підприємства з виготовлення пам’ятників, складські приміщення фермерського господарства, житлові будинки.
За попередніми даними, російські військові застосували для удару УМПБ-5Р реактивного типу, які подолали відстань близько 145 км. Авіаційні боєприпаси було випущено з тимчасово окупованої території України.
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).