Коли слід записатися на КСВП, щоб вчасно виявити проблеми зі слухом 

Зниження гостроти слуху розвивається поступово, позбавляючи людей комфорту під час спілкування та виконання повсякденних справ. Своєчасне виявлення порушень і надання ефективної допомоги дозволяють уникнути серйозних проблем зі слухом. Саме тому для проведення точної діагностики органів слуху досвідчені фахівці застосовують метод КСВП.

Що таке обстеження методом КСВП

Коротколатентні слухові викликані потенціали (КСВП) – це сучасний метод, що застосовується для проведення обстеження слуху як у дорослих, так і в дітей. Під час діагностики лікарі роблять комплексну оцінку функціонування органів слуху, що включають завитку, слуховий нерв та провідні шляхи слухового аналізатора. Метод КСВП визначає, як нерв реагує на звукові сигнали, і дає змогу виявити навіть найменші порушення.

Дослідження слуху таким способом дозволяє відстежити, як працюють слухові шляхи незалежно від активних дій пацієнта. Завдяки сучасним технологіям кваліфіковані фахівці оцінюють порушення слуху навіть тоді, коли людина, якій проводиться діагностика, не взаємодіє з ними. Оскільки процедура є безпечною та безболісною, під час неї пацієнт може спокійно сидіти, лежати та навіть заснути. Для дітей це особливо важливо, адже КСВП можна проводити під час природного сну немовляти, що робить метод максимально комфортним.

Як проводиться дослідження слуху методом КСВП

Дослідження слуху методом КСВП в Києві та інших регіонах проводиться абсолютно безболісно, що є його важливою перевагою. Однак для отримання найбільш точних результатів необхідно проявити терплячість, адже процедура займає чимало часу та включає такі етапи:

Підготовка медичного обладнання, електродів та аудіометричних вкладок. Закріплення електродів на мочці вуха або за вухом, а також у верхній ділянці чола, що забезпечує комплексний вплив під час дослідження. Подача звукових сигналів та фіксація відповідей мозкових структур на них. Розшифрування отриманих результатів. У разі виявлення порушень слуху спеціаліст підбирає методику для лікування за індивідуальним підходом.

Кому необхідно записатися на КСВП

Направлення на КСВП можна отримати після консультації спеціаліста. Проходити перевірку слуху цим способом фахівці рекомендують таким категоріям пацієнтів:

немовлята та маленькі діти, які не можуть пройти звичайну аудіометрію;

люди, які мають труднощі з комунікацією або когнітивні обмеження, у зв’язку з чим традиційні методи перевірки слуху є неефективними;

люди зі складною діагностикою слуху;

пацієнти, у яких виявлена підозра на порушення функціонування центральних відділів слухового аналізатора.

Коли варто перевірити слух методом КСВП

КСВП є найбільш надійною процедурою для дослідження слуху. Тому здійснити обстеження, застосовуючи метод коротколатентних слухових викликаних потенціалів, рекомендовано в таких випадках:

затримка мовлення в дитини або погіршення слухового сприймання;

необхідність перевірити слух після проведення операції на вусі;

виявлення підозри на ураження слухового нерва або мозкового стовбура;

неефективність або недостовірність суб’єктивних методів обстеження слуху;

неможливість активної участі пацієнта в процесі традиційного обстеження слуху.

