На Харківщині дрон влучив у авто поліції: загинув правоохоронець

Сьогодні, 14 листопада, російський дрон влучив у службове авто, в якому перебував інспектор взводу № 1 роти № 1 батальйону № 2 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Внаслідок влучання російського БпЛА в автомобіль смертельних травм зазнав поліцейський Денис Лозовий.
“Понад 10 років Денис присвятив службі в лавах поліції, зокрема — в полку поліції особливого призначення”, — розповіли в пресслужбі.
У 30-річного правоохоронця залишилися батьки.