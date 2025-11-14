На Харківщині дрон влучив у авто поліції: загинув правоохоронець

        Суспільство

        Галина Шподарева
        14 Листопада 2025 16:33
        Поліція на місці обстрілу / Фото архівне: ГУНП в Харківській області
        Поліція на місці обстрілу / Фото архівне: ГУНП в Харківській області

        Сьогодні, 14 листопада, російський дрон влучив у службове авто, в якому перебував інспектор взводу № 1 роти № 1 батальйону № 2 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Внаслідок влучання російського БпЛА в автомобіль смертельних травм зазнав поліцейський Денис Лозовий.

        “Понад 10 років Денис присвятив службі в лавах поліції, зокрема — в полку поліції особливого призначення”, — розповіли в пресслужбі.

        У 30-річного правоохоронця залишилися батьки. 

        Денис Лозовий / Фото: Поліція Харківщини

