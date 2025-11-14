На тлі корупційного скандалу у сфері енергетики Зеленський вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони України міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук.

Указ №845/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента.

“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 “Про склад Ради національної безпеки і оборони України” вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г. Галущенка та С. Гринчук”, – йдеться в указі.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП провели обшуки у колишнього бізнес-партнера Зеленського та співвласника студії “Квартал 95” Тимура Міндіча, а також у ексміністра енергетики та чинного міністра юстиції Германа Галущенка.

У НАБУ повідомили про проведення масштабної операції у сфері енергетики та заявили про викриття злочинної організації, яка збудувала схему систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів АТ “НАЕК “Енергоатом” у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Підозри отримали семеро фігурантів розслідування.

Після цього Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради компанії “Енергоатом” та усунув Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Також Зеленський підписав указ про введення санкцій проти громадян Ізраїлю Міндіча та Олександра Цукермана, яких підозрюють у відмиванні коштів.