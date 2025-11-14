Три доби очікування: на Донеччині 93-тя бригада евакуювала пораненого бійця наземним роботом

Пораненого піхотинця 1-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади “Холодний Яр” евакуювали наземним роботом через три дні після поранення на Костянтинівському напрямку. Через активність ворога вивезти бійця традиційним транспортом було неможливо.

Про це повідомили у 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний яр”.

Військового 93-ї бригади “Холодний Яр” на Костянтинівському напрямку довелося евакуйовувати з позицій за допомогою наземного роботизованого комплексу. Боєць потрапив під удар російського FPV-дрона, а один з уламків пробив шолом і застряг у голові, також він отримав численні поранення рук і ніг.

Через активні обстріли евакуація пікапом чи квадроциклом була неможливою, тому для рятувальної місії застосували НРК. Операцію розпочали вночі, шлях тривав близько 12 кілометрів, і вже опівдні робот доставив пораненого в умовно безпечну зону.

Там солдата перевантажили у пікап і доправили до стабілізаційного пункту 93-ї бригади на Донеччині, де йому надали першу медичну допомогу та направили до військового шпиталю.

“Коли боєць потрапив до рук медиків, він не зміг стримати сліз”, – зазначили в підрозділі.