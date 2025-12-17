В Одеській області оголошено надзвичайною ситуацією загальноукраїнського рівня

В Одеській області надзвичайну ситуацію, що виникла внаслідок масованих атак по енергетичній інфраструктурі, віднесли до рівня державної. Про це повідомив у соцмережах голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при ОВА. Підставою стали наслідки російських ударів по обʼєктах енергетики, які призвели до тривалого, понад три доби, порушення нормальних умов життєдіяльності більш ніж 50 тисяч мешканців області.

Окремо комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести розʼяснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення для економії електроенергії і забезпечення потреб населення та обʼєктів критичної інфраструктури.

Також ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду безпосередньо в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. Це потрібно для безперебійної роботи генераторів, які забезпечують електроенергією лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі обʼєкти.