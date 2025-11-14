ГО “Фундація Течія” Олега Крота закупила 200 наборів для КТ-обстежень дітей в обласній клінічній лікарні

ГО «Фундація Течія», співзасновником якої є меценат Олег Крот, закупила та передала 200 наборів для проведення КТ-обстежень маленьких пацієнтів у КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня». Це життєво необхідні витратні матеріали, без яких лікарі не можуть вчасно проводити діагностику. Благодійна допомога реалізована спільно з фондом «Янгол Життя».

Йдеться про комплекти, що складаються з великого шприца та двох видів подовжувачів. Вони забезпечують коректне введення контрасту під час комп’ютерної томографії, а саме — можливість швидко й безпечно провести обстеження. Один набір дає шанс пройти діагностику в середньому двом дітям, а отже, закуплені 200 комплектів означають 200 шансів на вчасне встановлення діагнозу та початок лікування.

Сума закупівлі становила 300 000 грн — значний обсяг, який зазвичай потребує складної й довготривалої благодійної кампанії. Однак у відповідь на термінове звернення лікарні фундація оперативно оплатила увесь необхідний обсяг.

У фундації наголошують на важливості швидких рішень, коли йдеться про життя дітей:

«Ми реагуємо на запити, які безпосередньо впливають на здоров’я дітей. 200 наборів для КТ — це не просто витратні матеріали, а 200 реальних можливостей отримати точну діагностику вчасно. Дякуємо партнерам з “Янгола Життя” за довіру і синхронну роботу, а лікарям — за щоденну боротьбу», — зазначили у фонді.

У БФ «Янгол Життя» підкреслили, що йдеться не про передачу обладнання «про запас», а про безпосереднє забезпечення критичної потреби:

«Ці набори — це шанс для двох сотень дітей пройти обстеження вчасно, отримати діагностику та шанс на життя. Ми безмежно вдячні Techiia Foundation: ви робите добро тихо, але масштабно. Разом ми творимо дива — і сьогодні воно сталося», — йдеться у повідомленні фонду.

У лікарні підтвердили отримання допомоги та вже застосовують нові набори за показами. Це дозволить уникнути перерв у діагностиці та скоротити час очікування пацієнтів.