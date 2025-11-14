Київському рятувальнику довелося гасити власну квартиру після удару російського дрона

У Києві російський безпілотник поцілив у будинок, де жив рятувальник Сергій Власенко зі своєю родиною, повністю знищивши їхню квартиру. Сім’я надзвичайника дивом не постраждала.

Про це повідомили в ДСНС України.

У Києві внаслідок нічної атаки РФ 14 листопада повністю згоріла квартира 35-річного рятувальника Сергія Власенка. Чоловік має 15 років служби та працює начальником караулу.

У момент удару надзвичайник перебував на чергуванні, вдома залишалися його мати, дружина, п’ятирічний син та восьмимісячна донька. Родина встигла спуститися в укриття після сигналу тривоги, що врятувало їхні життя.

“Коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що горить його власна квартира. І продовжив роботу — гасив полумʼя, яке охопило його дім, розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати дітей”, — розповіли в ДСНС.

Як зазначили в Службі надзвичайних ситуацій, сім’ю Власенків не залишили без підтримки й вони вже отримали службове житло.