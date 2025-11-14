Washington Post: США готує депортацію десятків громадян України

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується депортувати деяких громадян України, які мають остаточні ордери на видворення, попри повномасштабну війну та ризики примусової мобілізації. Видворення може торкнутися близько 80 українців, а перші депортації можуть відбутися вже найближчими днями.

Про це пише Washington Post з посиланням на судові матеріали та адвокатів.

Міністерство юстиції США заявило, що першим може бути депортований 41-річний Роман Суровцев — його видворення заплановане вже з понеділка. За словами адвокатів, Служба імміграції та митного контролю (ICE) може намагатися одночасно депортувати «значну кількість» громадян України, а окремим затриманим повідомили, що їх можуть відправити військовими рейсами до України або Польщі.

Посол України у США Ольга Стефанишина підтвердила, що близько 80 громадян України мають остаточні рішення про видворення через порушення законів США. Вона уточнила, що американська влада працює над логістикою депортацій з огляду на відсутність прямого авіасполучення з Україною.

Уряд США раніше мав труднощі з видворенням окремих осіб, зокрема тих, чиє громадянство було складно підтвердити після розпаду СРСР. Адвокати кількох затриманих заявили, що деяким українцям не дають можливості подати заяву про свої побоювання через депортацією. Вони наголошують, що повернення в Україну може створювати ризики, зокрема щодо мобілізації та перебування в зоні бойових дій.

За даними ICE, у 2024 році з США було депортовано 53 громадянина України. Якщо цього разу буде видворено близько 80 людей, це стане найбільшою кількістю за останні роки.