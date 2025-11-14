Перші наслідки корупційного скандалу: в уряді Італії сперечаються, чи треба допомагати Україні

Віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні висловив сумніви щодо нового пакета воєнної допомоги Україні, заявивши, що не хоче “підживлювати корупцію”. Міністр оборони Гвідо Крозетто відповів, що не можна судити союзника “через двох корупціонерів” і нагадав про підтримку США Італії попри мафію.

Про це пише італійське інформагентство ANSA.

Італія готує новий пакет допомоги для України, який буде підписано найближчим часом. Про це оголосив міністр закордонних справ Антоніо Таяні. Водночас віцепрем’єр Маттео Сальвіні поставив під сумнів доцільність такого рішення.

Реклама

Реклама

“Мені здається, що спливають скандали, пов’язані з корупцією, потім зачіпають український уряд, тому не хотів би, щоб цими грошима італійських працівників, пенсіонерів підживлювалася подальша корупція”, – сказав Сальвіні.

Під час візиту до порту Неаполя Сальвіні закликав піти шляхом, на який вказували Папа Римський та президент США Дональд Трамп, тобто припинення вогню. Він також заявив, що не вважає відправку нової зброї ефективним способом змінити ситуацію на фронті

“Діалог, посадити за стіл Зеленського і Путіна, та змусити замовкнути зброю. Не думаю, що відправка іншої зброї вирішить. Думати, що відправка зброї в Україну означає, що Україна зможе повернути втрачені території, є щонайменше наївним”, – сказав він.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заперечив Сальвіні, наголосивши, що не можна оцінювати Україну “за двома корупціонерами”, і нагадав, що “США допомагали нам, попри мафію”. Він підкреслив, що підтримка Києва залишається важливою для європейської безпеки.

Тим часом уряд Італії готується офіційно оголосити новий пакет військової та фінансової допомоги Україні, попри внутрішні дискусії щодо ризиків корупції та майбутньої стратегії врегулювання війни.