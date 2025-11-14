        Суспільство

        Росія випустила понад 150 ракет і 2 тисячі дронів по енергосистемі за місяць — в Укренерго показали наслідки

        Галина Шподарева
        14 Листопада 2025 20:58
        Наслідки російського удару по об'єкту енергетики / Скриншот
        Наслідки російського удару по об'єкту енергетики / Скриншот

        Росія здійснила чотири масовані атаки на енергетичну та газову інфраструктуру України у жовтні та на початку листопада, випустивши понад 150 ракет і більш ніж 2 тисячі ударних дронів. Під ударами опинилися об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії.

        Про це повідомили в Укренерго.

        “Сповідуючи тактику “випаленої землі” на фронті, ворог вирішив її реалізувати й у своїх атаках на українську енергосистему. Електростанції, високовольтні підстанції та об’єкти розподільчої мережі – стали мішенями для російських ударів. При цьому, кількість засобів ураження, випущених на кожну конкретну ціль, справді величезна”, – зазначив голова правління НЕК “Укренерго” Віталій Зайченко.

        Він додав, що енергетики беруться до роботи одразу після кожного удару, щойно дозволяє безпекова ситуація, і працюють практично цілодобово.

        Як зазначили в Укренерго, відновлення енергосистеми забезпечується завдяки досвіду українських енергетиків, міжнародній підтримці обладнанням і матеріалами та будівництву антидронових укриттів на ключових об’єктах.


