Росія випустила понад 150 ракет і 2 тисячі дронів по енергосистемі за місяць — в Укренерго показали наслідки

Росія здійснила чотири масовані атаки на енергетичну та газову інфраструктуру України у жовтні та на початку листопада, випустивши понад 150 ракет і більш ніж 2 тисячі ударних дронів. Під ударами опинилися об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

“Сповідуючи тактику “випаленої землі” на фронті, ворог вирішив її реалізувати й у своїх атаках на українську енергосистему. Електростанції, високовольтні підстанції та об’єкти розподільчої мережі – стали мішенями для російських ударів. При цьому, кількість засобів ураження, випущених на кожну конкретну ціль, справді величезна”, – зазначив голова правління НЕК “Укренерго” Віталій Зайченко.

Реклама

Реклама

Він додав, що енергетики беруться до роботи одразу після кожного удару, щойно дозволяє безпекова ситуація, і працюють практично цілодобово.

Як зазначили в Укренерго, відновлення енергосистеми забезпечується завдяки досвіду українських енергетиків, міжнародній підтримці обладнанням і матеріалами та будівництву антидронових укриттів на ключових об’єктах.