Уражено Рязанський НПЗ, РЛС “Небо-У”, військовий ешелон та райони зосередження особового складу РФ

Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російської військової та паливної інфраструктури. Зокрема, уражено Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області, який виробляє бензини, дизельне пальне, скраплені гази та авіаційний гас ТС-1. Підприємство постачає пальне, яке використовують військово-повітряні сили РФ. Після удару зафіксовано вибухи та масштабну пожежу на території заводу.

Також українські сили знищили радіолокаційну станцію “Небо-У” на тимчасово окупованій території Криму, уразили військовий ешелон поблизу Токмака в Запорізькій області та скупчення російських військових біля Вовчанська на окупованій частині Харківщини.

Інформація про наслідки ударів уточнюється.

Реклама

Реклама

Сили оборони продовжують цілеспрямовано знижувати бойові та логістичні можливості російської армії.