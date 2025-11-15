        Політика

        Уражено Рязанський НПЗ, РЛС “Небо-У”, військовий ешелон та райони зосередження особового складу РФ

        Віктор Алєксєєв
        15 Листопада 2025 15:09
        Рязань сьогодні вночі / Фото Генштаб
        Рязань сьогодні вночі / Фото Генштаб

        Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російської військової та паливної інфраструктури. Зокрема, уражено Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області, який виробляє бензини, дизельне пальне, скраплені гази та авіаційний гас ТС-1. Підприємство постачає пальне, яке використовують військово-повітряні сили РФ. Після удару зафіксовано вибухи та масштабну пожежу на території заводу.

        Також українські сили знищили радіолокаційну станцію “Небо-У” на тимчасово окупованій території Криму, уразили військовий ешелон поблизу Токмака в Запорізькій області та скупчення російських військових біля Вовчанська на окупованій частині Харківщини.

        Інформація про наслідки ударів уточнюється.

        Сили оборони продовжують цілеспрямовано знижувати бойові та логістичні можливості російської армії.


