У Харковському СІЗО виявили доморощену “скабєєву”

Харківська обласна прокуратура направила до суду додатковий обвинувальний акт щодо жінки, яка перебуває в слідчому ізоляторі й уже фігурує у справі про державну зраду та виправдовування агресії рф. Тепер їй інкримінують ще й публічне заперечення факту збройної агресії росії та заклики підтримувати дії держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, навіть під вартою обвинувачена продовжувала демонструвати відверто проросійську позицію та поширювати кремлівські наративи серед інших ув’язнених у Харківському СІЗО. Вона публічно заперечувала агресію рф проти України та закликала підтримувати так званий «русский мир».

Раніше жінці вже було висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за сукупністю статей — довічне ув’язнення.

Досудове розслідування за новим епізодом здійснювали слідчі Управління СБУ в Харківській області, оперативний супровід забезпечували співробітники ДКВС.