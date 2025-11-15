Генштаб: від початку доби зафіксовано 69 атак російських військ на різних напрямках

Станом на 16:00 15 листопада російські війська 69 разів атакували позиції Сил оборони України, повідомляє Генштаб ЗСУ. Під артилерійські обстріли потрапили прикордонні райони, зокрема Бобилівка на Сумщині, а також Сергіївське й Хрінівка на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одну спробу наступу та 94 обстріли, серед них п’ять — з РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм у напрямку Дворічанського.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік Піщаного та Новоплатонівки, триває один бій. На Лиманському — відбито дві атаки, ще один бій триває в районах Колодязів та у напрямку Дружелюбівки й Борової.

На Слов’янському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак у районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки; один бій триває. На Краматорському — три штурми в районах Міньківки та Предтечиного.

Найбільша інтенсивність боїв — на Костянтинівському напрямку: росіяни 11 разів штурмували позиції біля Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та в бік Софіївки. Вісім атак відбито, ще три тривають.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано 29 атак поблизу Червоного Лиману, Родинського, Новоекономічного, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та Дачного. Українські сили відбили 27 атак, бойові дії тривають.

На Олександрівському напрямку противник шість разів намагався просунутися біля Соснівки, Привільного та Зеленого Гаю; три боєзіткнення тривають. На Гуляйпільському — три атаки в напрямку Варварівки, авіаудару зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог тричі наступав біля Степногірська й Степового; один бій триває. Приморське та Малокатеринівка зазнали авіаударів.

На Придніпровському напрямку російські війська один раз атакували в районі Антонівського мосту.