Зеленський заслухав доповіді щодо планів росії на найближчі місяці

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками сектору безпеки й оборони, де заслухав розвідувальні звіти та визначив ключові завдання на найближчі тижні.

За інформацією ГУР та Служби зовнішньої розвідки, Росія зберігає спроможність продовжувати війну, але її плани щодо наступальних дій не збігаються з реальністю. Керівник ГУР Кирило Буданов доповів про ситуацію на загрозливих ділянках фронту та підготовку російських військ. За його словами, Москва знову не вклалася у визначені Путіним терміни захоплення Покровська та Купʼянська — дедлайни вкотре перенесені.

Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів про політичну ситуацію в Росії, настрої в суспільстві та найближчому оточенні Путіна, а також про стан російської економіки. За підсумками обговорення ухвалені відповідні висновки.

На нараді визначили основні напрямки української оборони на найближчі тижні та домовилися доповнити загальний оборонний план на зимовий період. Президент також наголосив на продовженні застосування «далекобійних санкцій» — комплексних заходів, які реалізують СБУ, інші спецслужби та українські військові.

Україна готується до координації з ключовими міжнародними партнерами з урахуванням оновлених оцінок ситуації та до заходів, які мають забезпечити дипломатичну активізацію.

«Дякую всім, хто на захисті України», — підсумував Зеленський.