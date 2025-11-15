Росіяни розстріляли двох українських військових

На околиці Затишшя на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області російські окупаційні війська розстріляли двох українських військових, повідомили аналітики DeepState.

Осінтери наголосили, що тактика інфільтрації росіян набуває нових масштабів. Навіть перебування за п’ять кілометрів від передової не убезпечує від зустрічі з російськими піхотними групами. Окупанти зайшли “зі спини” та вбили двох наших військовослужбовців.

У DeepState вказали, що українські захисники помстилися за своїх побратимів. Через 20 хвилин за допомогою FPV-дрона вони вбили окупантів.

У Запорізькій області українські військові відійшли із сіл Нововасилівське, Рівнопілля, Нового, Успенівки, Охотничого, Новоуспенівського та Новомиколаївки. Військовий із позивним “Алекс” наголосив, що на гуляйпільському напрямку “катастрофу вже важко приховувати”.