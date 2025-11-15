У неділю в Україні очікуються дощі та мокрий сніг

В Україні в неділю, 16 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. За даними Укргідрометцентру, вночі на північному сході можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Удень слабкі опади прогнозують у західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та Київській. У Карпатах дощ буде помірним. На решті території істотних опадів не передбачається.

У південних областях та на Прикарпатті вночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі на півночі коливатиметься від +2 до -3 градусів, удень — +3…+8°. На решті території вночі +2…+7°, удень +6…+11°, на півдні — до +14°.

У столиці та Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, удень можливий невеликий дощ.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області: вночі від +2 до -3°, удень +3…+8°.

У Києві вночі очікується близько 0°, удень +4…+6°.